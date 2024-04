Napoli interessato a due giocatori del Feyenoord

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilè pronto a far partire la missione olandese. Da diverse settimane gli scout del club azzurro stanno seguendo con particolare attenzione le partite del. Ieri pomeriggio, nel tennistico successo per 6-0 contro i rivali storici dell’Ajax hanno brillato i due obiettivi azzurri Quinten Timber, centrocampista olandese classe 2001, e David Hancko, difensore centrale classe 1997. Entrambi hanno segnato un gol nella partita che rimarrà nella storia dell’Eredivisie. De Laurentiis punta i gioielli della squadra di Slot: Quinten Timber, gemello del più celebre e sfortunato Jurrien (acquistato dall’Arsenal, si è rotto il legamento crociato e ha potuto giocare finora una sola partita in Premier) piace molto perché ha qualità, dinamismo e senso del gol ( 9 in questa stagione con 8 assist). Ha un contratto in scadenza con il ...