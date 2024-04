Napoli | De Laurentiis | “Impossibile rifare il Maradona Stadio a Bagnoli? Lo si può costruire!

De Laurentiis: "Stadio Maradona Si può fare tutto a Bagnoli, a meno che non vogliano penalizzare Napoli ed i napoletani! Al sindaco dico una cosa. Su Afragola e Maradona..." - Ultime notizie Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello, è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rilasciando alcune dichiarazion ...msn

Scotto: "Conte è la prima scelta di De Laurentiis. Kvaratskhelia-Napoli, futuro deciso" - Giovanni Scotto, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OttoChannel nel corso de “La Domenica Azzurra”. Queste le sue parole: “L’arrivo a Napoli di Antonio Conte è possibile, i contatti ci ...areanapoli

Conte Milan: De Laurentiis ci crede ancora, la mossa per convincere l’allenatore - Come riportato da Nicolò Schira il Napoli insiste per convincerlo. È ancora l’obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis come nuovo allenatore. Ha offerto un contratto molto importante all’ex ...milannews24