Napoli | De Laurentiis frena il Barcellona per Lobotka

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Stanislavaveva commentato positivamente i complimenti ricevuti da Xavi, ex giocatore del. Nello specifico, il polacco disse: “È un piacere quando il tuo idolo d’infanzia, Xavi, ti loda per come giochi. Mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”. Del’entusiasmo Questa dichiarazione aveva L'articolo