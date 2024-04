Napoli | Calzona alza la voce | gli azzurri tornano a fare i campioni d’Italia Aveva ragione Pino Daniele…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Monza-, il duro confronto die la scossa dei senatori Di Lorenzo e Anguissa riaccendono l’anima deinegli. Iltorna a recitare il ruolo di Campionenella ripresa di Monza-. Una reazione veemente e orgogliosa che ha permesso aglidi ribaltare lo 0-1 iniziale e imporsi 4-2. Il merito di questa svolta è di Francescoe dei senatori Di Lorenzo e Anguissa. Nell’intervallo infatti, come riporta il Corriere dello Sport, è andato in scena un durissimo confronto nello spogliatoio partenopeo.ha letteralmente “strigliato” i giocatori più rappresentativi, scuotendoli dall’apatia del primo tempo: “Voi siete i, in campo ci ...