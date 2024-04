Napoli | assalto al teatro San Carlo | la polizia respinge i manifestanti | caos in strada

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Avrebbero tentato di forzare il cordone dellae sarebbero stati "respinti" con una carica di alleggerimento una cinquantina diche si erano riuniti oggi pomeriggio in corteo in via Toledo a. Iavrebbero tentato di forzare il cordone dellaper provare a raggiungere il vicinoSan, dove è in programma il concerto per i 75 anni della Nato e inscenare un'ulteriore protesta. I poliziotti in assetto antisommossa hanno respinto i. Al momento non risultano feriti che hanno necessitato di cure mediche, ma alcuni sono rimasti contusi negli scontri. I- che avevano preannunciato il corteo - sono partiti poco prima delle 18 dalla chiesa di Sant'Anna del Palazzo ...