Napoli | anche un ex-Juventus nel mirino di Manna

(Di lunedì 8 aprile 2024) Giovannista già lavorando al futuro del. Il dirigente dellaa fine anno prenderà il posto di Meluso come direttore...

Il nuovo Napoli si sta già formando: Manna non punta solo sull’acquisto di Zaniolo ma anche su una vecchia conoscenza juventina. Aurelio De Laurentiis è già all’opera per costruire il Napoli del ... (spazionapoli)

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare del nuovo stadio Maradona per quanto riguarda la squadra azzurra A Radio Napoli Centrale, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ... (calcionews24)

Simeone : ”Voglio tranquillizzare i tifosi e dire che indipendentemente dal presidente Aurelio De Laurentiis, così come vale per gli americani di Roma, gli americani del Milan e i cinesi dell’Inter, ... (terzotemponapoli)

Proteste contro la Nato, a Napoli momenti di tensione tra polizia e manifestanti - Napoli, 8 apr. (askanews) – A Napoli momenti di tensione tra la polizia e un gruppo di attivisti che ha manifestato in via Toledo contro il concerto per i 75 anni della fondazione della Nato nel teatr ...askanews

De Laurentiis: “Impossibile ristrutturare il Maradona, lo stadio del Napoli a Bagnoli” - Il presidente del Calcio Napoli: “Impossibile ristrutturare il Maradona, lo stadio si può fare a Bagnoli. Bradisismo Siamo nelle mani del Signore”.fanpage

Napoli, Lega torna in Consiglio comunale, aderiscono 2 consiglieri - Napoli, 8 apr. (askanews) – La Lega torna in Consiglio comunale a Napoli con il passaggio nelle file del Carroccio dei consiglieri Bianca D’Angelo e Domenico Brescia. La prima, nelle elezioni comunali ...askanews