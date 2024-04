Musk odia la censura | ma non quella che lui ama

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Cosa succede quando il paladino della libertà di espressione e di pensiero (anzi, un integralista, come ama definirsi) riceve delle domande non gradite nel corso dell’intervista? La risposta è: lo show dell’intervistatore, che doveva essere pubblicato sulla piattaforma di proprietà del paladino stesso, viene cancellato. È poco più di questa la sintesi del rapporto che si è consumato, nelle ultime settimane, tra Don Lemon e, il primo ex volto della CNN e ora autore di show che vengono diffusi su piattaforme social, il secondo proprietario di X che, a inizio marzo, aveva offerto una partnership proprio a Don Lemon per il suo show. L’accordo trae Don Lemon è stato cancellato all’indomani dell’intervista che il proprietario di X aveva rilasciato all’ex CNN. LEGGI ANCHE > È stata archiviata la denuncia di ...