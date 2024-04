Musica insieme | l’arte e l’inclusione Stasera spettacolo alla scuola Mabellini

(Di lunedì 8 aprile 2024) Unoche ha anche una grande valenza sociale.alle 19, nelladie Danzava in scena "Circle Song –in", dimostrazione finale del laboratorio a cura di Stefania Scarinzi, che dal gennaio scorso ha visto impegnato un gruppo di allievi composto anche da persone in carico all’Ufficio locale esecuzione penale esterna. L’evento è un nuovo tassello della fruttuosa collaborazione tra Teatri di Pistoia e il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, di cui questo servizio fa parte, un percorso che vede il sostegno di Fondazione Caript e l’apporto progettuale delladie Danza, diretta da Massimo Caselli. Al ...

l'ex allieva di Amcii 23, Mew, ha stretto un rapporto collaborativo con l'ex manager di Tiziano Ferro per un nuovo progetto musicale! Ecco di cosa si tratta! (comingsoon)

Un concerto gratuito in piazza del Duomo, nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana , con prenotazione online L'articolo Firenze , 8 marzo 2024 : “Insieme per ... (firenzepost)

Un raro incontro di famiglia, sullo sfondo di una disputa legale in corso che coinvolge la loro nonna, Katherine Jackson (vanityfair)

Valerio Millefoglie: «Racconto come il lutto di quattro genitori orfani dei loro figli possa trasformarsi in una ripartenza» - In Tutti vivi, il suo romanzo pubblicato da Mondadori, il giornalista e musicista racconta l'incredibile storia di quattro genitori che, dopo la tragica morte dei loro figli, hanno deciso di pubblicar ...vanityfair

Quando la Musica è inclusiva, l'Orchestra della Statale e la Giornata dell'autismo - Il 9 aprile a Milano il concerto diretto da Wolfram Christ, prima viola dei Berliner Philarmoniker, al qualeassisteranno studenti, insegnanti e persone con sindromi dello spettro autistico ...corriere