Museo del Novecento di Italo Rota | storia e curiosità del Palazzo dell’Arengario

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 aprile 2024) È nel centro storico di Milano, dove sorgono alcuni degli edifici più iconici della città, che si può ammirare il profilo imponente del: è formato da due costruzioni gemelle, che oggi ospitano ildel. La suaè ricca diche ci riportano indietro nel tempo, all’epoca di una Milano che forse nessuno di noi ha avuto la possibilità di vedere. Andiamo alla scoperta di questo splendidoe del suo. Dove si trova ilMilano è una delle città più amate dai turisti, e non solamente per il suo celebre Quadrilatero della Moda e per l’interessante shopping che vi si può fare: è qui che sorgono alcuni splendidi capolavori architettonici, quasi ...