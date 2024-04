Milano , 26 marzo 2024 – cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Milano e in Lombardia ? Ecco alcune idee tra visite ai musei aperti, gite fuoriporta, nei parchi dove stendersi sull’erba e fare un picnic , ... (ilgiorno)

Regione Lombardia promuove un progetto speciale dedicato a bambini e ragazzi per avvicinarli al mondo dei musei . Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo, è organizzato in collaborazione con ... (ilnotiziario)

Musei Lombardia: la Regione dona 16mila abbonamenti agli under 14 e ai loro genitori - Chi riceverà la tessera potrà accedere anche a un programma di laboratori e iniziative speciali pensate ad hoc ...msn

Abbonamenti gratuiti ai Musei in Lombardia per i bambini che frequentano gli oratori. - Regione Lombardia promuove un progetto speciale dedicato a bambini e ragazzi per avvicinarli al mondo dei Musei. Il progetto, sostenuto da Fondazione ...ilnotiziario

Regione dona a bambini e famiglie 16mila abbonamenti peri Musei lombardi - Coinvolti nel progetto “Un, due, tre... Musei!”, sostenuto da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo, oltre 200 siti museali del territorio e la rete degli oratori ...varesenews