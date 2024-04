Muore a 19 anni per un rogo in Psichiatria | assolti gli addetti antincendio | ora accertamenti sull’ospedale

Lutto ad Aprilia per la morte di Gi anni Cavezza . Il 40enne è morto in moto dopo lo scontro con un' auto .Continua a leggere (fanpage)

Pescara - Una tragica fatalità ha colpito il territorio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dove un uomo di 37 Anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel ... (abruzzo24ore.tv)

Escursionista mette un piede in fallo e precipita per sessanta metri: morto sul colpo - BOLZANO - Un turista tedesco di 81 anni ha perso la vita in un incidente in montagna, sopra Merano. L'anziano, in compagnia della moglie, poco prima delle 15, stava percorrendo il sentiero delle rocce ...ilgazzettino

Fa jogging e viene travolta da un Suv, Muore una donna (NOME) - Una donna di 48 anni è morta dopo essere stata investita da un suv mentre faceva jogging questa mattina alla periferia di Andria. La vittima, Marilena Brudaglio, mamma di tre figli, ha riportato un ...zoom24

I 25 anni Centro regionale per il piede diabetico - Una giornata di confronto e riflessione tra sanitari, istituzioni e associazionismo, per celebrare il 25/o anniversario del Centro di riferimento regionale per il piede diabetico, si è svolta nella sa ...ansa