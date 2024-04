Mozambico | naufraga un traghetto di fortuna | è strage | 91 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) In un tragico incidente avvenuto al largo della costa settentrionale del, almeno 91 persone hanno perso la vita dopo che undisovraffollato è affondato. Le autorità locali hanno confermato il disastro, specificando che la maggior parte delle vittime erano bambini. Un peschereccio, convertito in maniera improvvisata inper trasportare circa 130 persone, ha incontrato gravi difficoltà mentre tentava di raggiungere un’isola al largo della provincia di Nampula. Ilsi trovava in una situazione critica, gravato dal peso eccessivo dei passeggeri e delle loro appartenenze. Le squadre di soccorso, giunte sul posto, hanno sinora tratto in salvo cinque superstiti, continuando nelle ricerche di altri possibili sopravvissuti. Tuttavia, le condizioni avverse del ...