MOVIOLA – Udinese-Inter | Okoye in uscita colpisce Thuram | per Piccinini e Var è rigore

(Di lunedì 8 aprile 2024) Episodio daincon ilconcesso ai nerazzurri, il dodicesimo in questa Serie A, per l’disu, con il contatto tra portiere e attaccante considerato come falloso dall’arbitro della partita, Marcodi Forlì. Il Var conferma la decisione del campo, visto che di sicuro il portiere tocca l’attaccante e nonil pallone: imprudente l’estremo difensore, che avrebbe potuto valutare meglio le tempistiche dell’disperata. Dagli undici metri parte Calhanoglu e non sbaglia, 1-1 al Bluenergy Stadium. La decisione appare nel complesso corretta: l’arbitro era molto vicino e con decisione ha indicato il dischetto. SportFace.