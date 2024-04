Movierooms | al via la raccolta fondi per il gestionale a tema cinematografico

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una nuova campagna Kickstarter èrenderà il via domani per un videogiococinema. Parliamo di Movieroom, un progetto di Mad Pumpkins che ci potrebbe portare a vivere l’esperienza, le difficoltà e le soddisfazioni del gestore di un multisala. Inè il cinema il protagonista: attraversando il corso della storia di epoca in epoca, i giocatori potranno creare le proprie sale cinematografiche e scoprire, divertendosi a gestire la propria attività (cinema-teatro), le tecnologie e i personaggi che hanno reso l’industria del cinema quella che oggi conosciamo. Alla base dell’impianto strategico del gioco vi è la programmazione dei film in sala che varieranno a seconda dell’epoca storica; sta ai giocatori scegliere la propria selezione cinematografica in base alle preferenze del pubblico ...