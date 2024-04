MotoGP | Quartararo e la scelta di rimanere in Yamaha per mancanza di alternative E in Ducati è bagarre per il posto di Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) È ancora in fase di decollo il Motomondiale 2024, ma arrivano già voci di mercato per la stagione 2025 di. Lada parte di Fabiodiinha scatenato quelli che possono essere i discorsi e i movimenti per il prossimo anno, con alcuni discorsi che andranno valutati soprattutto in. Il rinnovo da parte dicon laè apparso indubbiamente sorprendente, anche per le tempistiche con cui è arrivato. Il francese, campione del mondo nel 2021, è stato più volte critico negli ultimi tempi con la moto giapponese, sottolineando la sua non competitività ad alti livelli. Laquindi di proseguire questo sodalizio si può ricercare in una promessa di rinascita da parte di ...