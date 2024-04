(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano – Un tragico incidente nel pomeriggio di sabato 6 aprile ha portato via. Settantasette anni, milanese, dal 2022 era il presidente de La, storico gruppo alimentare, food company che produce conserve, sughi, legumi conservati, succhi e bevande di frutta. Dal 1995 invece faceva parte della Ragioneria Generale dello Stato. Il, che da poco aveva acquistato un cascinale a Casasco, nel tortonese, sabato pomeriggio si era messo alla guida di unper tagliare l’erba quando, per cause ancora in via d’accertamento, il piccolo mezzo si è ribaltato sull’uomo, deceduto sul colpo. Lascia la moglie Giuli, i figli Nicolò con Chiara, Giorgina con Zeno, i nipoti Tommaso, Sebastiano, Alice e Ludovico.

È caduto nel vuoto mentre lavorava al restauro di una palazzina in via Cesare Battisti, a Terlizzi . Il capocantiere Cesare Dibitetto , 79 anni di Giovinazzo, ha perso la vita in un tragico incidente ... (laprimapagina)

Fermo, 20 marzo 2024 – Appena nato era rimasto in vita per due sole ore, poi è spirato. La tragedia risale al 10 settembre 2014, quando una giovane madre fermana, sottoposta a un parto cesareo ... (ilrestodelcarlino)

Morto Cesare Piovene Porto Godi. Per il manager di La Doria fatale l’incidente con un trattorino - Il 77enne milanese stava tagliando l’erba a bordo del piccolo mezzo agricolo, nel suo cascinale, quando si è ribaltato ...ilgiorno

Bussa alla vicina: «Può fare più piano» Presa per il collo e minacciata di morte - FABRIANO Ruggini tra vicini che degenerano in una denuncia e in un avviso orale del questore per una 51enne fabrianese. Protagoniste sono due famiglie, residenti nello stesso condominio, una al piano.corriereadriatico

Il sedicente «testosteronico» generale Vannacci dice che ha per esempio Giulio Cesare cioè un indiscusso omosessuale - Il generale Roberto Vannacci, ancora in corsa (forse) con la Lega per una candidatura all'Europarlamento, in una recente intervista ci ha fatto sapere che lui fin da ragazzo era molto "testosteronico" ...italiaoggi