(Di lunedì 8 aprile 2024) Il professoredi, èall’età di 77 anni. Membro corrispondente della Real Academia Española e della Reial Acadèmia de Bones Lletres,era professore ordinario di letteratura spagnola del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di, che gli aveva recentemente conferito il titolo di professore emerito e dove per molti anni aveva insegnato anche letteratura comparata. In precedenza dal 1976 al 1993 ha insegnato nelle Università di Barcellona e della Basilicata ed è stato visiting professor presso l’Università di Salamanca e l’Università della Sorbona a Parigi. ...

L'architetto Gaetano Pesce è Morto a 84 anni a New York, stava realizzando una scultura gigante con maschera e cuore alla Rotonda Diaz. Il cordoglio del sindaco Gaetano Manfredi: "Valorizzeremo la ... (fanpage)

È Morto a 58 anni Massimo Uberti, artista della luce e della parola scritta - Bresciano di nascita e milanese di adozione, aveva esordito nel gruppo di artisti di via Lazzaro Palazzi, sperimentando pittura e fotografia, trovando infine il suo linguaggio distintivo nella parola ...exibart

Rocco Novelletti investito in bici da un’auto a Grumo Nevano: le indagini sull’incidente mortale - Il violento incidente stradale sabato 6 aprile a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, ripreso in un video. Borrelli (Avs): “Basta morti sulla strada” ...fanpage

Morto a Napoli Antonio Gargano, figura di riferimento dell’ispanistica italiana e internazionale - Il professore Antonio Gargano, figura di riferimento dell’ispanistica italiana e internazionale, è Morto a Napoli all’età di 77 anni. Membro corrispondente della Real Academia Española e della Reial A ...ildenaro