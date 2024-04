Morti due carabinieri a Campagna | cosa sappiamo dell' incidente | un ferito è grave Test per alcol e droga sulla donna alla guida del Suv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il terzo carabiniere ricoverato con diverse fratture. Il 75ennea terza auto in prognosi riservataIl terzo carabiniere ricoverato con diverse fratture. Il 75ennea terza auto in prognosi riservata all'ospedale di BattipagliaIl terzo carabiniere ricoverato con diverse fratture. Il 75ennea terza auto in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia

I comportamenti più "a rischio" a livello mondiale - "Il fumo uccide" è solo uno dei slogan legati ai gruppi di sensibilizzazione anti-tabacco, ed è assolutamente vero.idealista

Carabinieri Morti in incidente, il sindaco: «Immane dolore» - Camera ardente e funerali di stato per i due carabinieri Morti in un incidente in provincia di Salerno qualche giorno fa ...quotidianodelsud

Carabinieri Morti in incidente,sindaco Montesano 'immane dolore' - E' arrivata nella tarda serata di ieri a Montesano Salentino (Lecce) la salma dell'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, il carabiniere deceduto nell'incidente nel salernitano insieme al mar ...ansa