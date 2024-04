Morta Haley Precious | la base jumper si è schiantata sulle pareti del Monte Brento Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tragedia sul. È, unacanadese di 41 anni. Il 6 aprileè rimasta vittima di un tragico incidente mentre si trovava in Trentino a praticare il suo sport preferito. La ragazza era una vera e propria esperta del settore, faceva parte della “Canadian Sport Parachuting” e contava oltre 600 salti all’attivo, ma tutta la sua esperienza non è bastata per scampare alla tragedia. Non si capiscesia andato storto nell’ultimo volo di. Secondo il soccorso alpino avrebbe aperto troppo in anticipo il paracadute, schiantandosi di conseguenza sulla parete sottostante, dove è rimasta incastrata. Il lancio è stato fatto con alcune amiche, che non vedendola più dopo la sua ...