Nel 2023 sono stati segnalati più di 42mila casi , 45 volte in più rispetto a quelli del 2022. Il problema sta nel rallentamento delle vaccinazioni (wired)

Un aumento dei pazienti adulti che contraggono il Morbillo , in particolare con età media di 35/36 anni si sta verificando nella Regione Lazio ; tuttavia, le misure di prevenzione in strutture di cura ... (tpi)

Il 2024 inizia con un incremento di casi di morbillo : dal 1° gennaio al 31 marzo in Italia ne sono stati segnalati 213, l'85% dei quali confermati (181). Trentaquattro infezioni sono state ... (today)

Epidemia di Morbillo in Italia, boom di casi. Gli esperti: «Il peggio deve ancora arrivare, sarà un'estate difficile» - Epidemia Morbillo in Italia. Nel primo trimestre del 2024, l'Italia ha segnalato 213 casi di Morbillo. L'incidenza nazionale è stata pari a 14,5 casi per milione di abitanti ...leggo

boom di casi di Morbillo: 213 in 3 mesi. Bassetti: "È partita un'epidemia" - Quasi 9 contagiati su 10 non erano vaccinati. Dove si registrano più contagi, quali sono i sintomi e cosa fare ...today

Morbillo, boom di casi in Italia, gli esperti: “È emergenza e il peggio deve ancora arrivare” - I dati sui casi di Morbillo segnalati nei premi mesi dell’anno in Italia mettono in allarme gli esperti. I numeri del primo trimestre del 2024, pubblicati oggi dall'Iss nel bollettino della ...fanpage