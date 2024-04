Morbillo | Bassetti | “E’ partita l’epidemia | il peggio deve arrivare”

Bassetti: “L’epidemia di Morbillo è partita. Il peggio arriverà in estate” - Il primario di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova commentando gli ultimi dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità ...quotidiano

Bassetti, allarme virus H5N1 per l’uomo: “Estremamente grave” - Ancora grande attenzione per la salute delle persone ed in particolare per il virus H5N1. Matteo Bassetti ha fatto il punto sui rischi.newsmondo