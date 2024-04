Monza-Napoli | Zielinski promosso a pieni voti | le pagelle

Nel calcio non si può vivere di sprazzi, di momenti buoni. Nel calcio serve continuità ricordandosi sempre da dove si viene. E il Napoli viene... (calciomercato)

In occasione del gol dell1-1 in Monza Napoli , Victor Osimhen ha saltato due metri e 23 centimetri: un salto quasi da record In occasione del gol contro il Monza , Victor Osimhen ha saltato 2.23 ... (calcionews24)

Buone nuove al Torino, Ilic è in ripresa: possibile il rientro tra i convocati - dopo soli 9 minuti nella partita con la Fiorentina dello scorso 2 marzo e a poco più di un mese può mettersi alle spalle questo brutto periodo che gli ha fatto saltare le partite con Napoli, Udinese, ...torinogranata

Osimhen e il gol spettacolo: salta a 223 centimetri per il colpo di testa al Monza. Ma non è record - Il nigeriano del Napoli capisce prima dove arriva il cross di Anguissa e con il suo salto sovrasta Izzo. A Spezia un anno fa era riuscito a saltare, a piedi uniti, fino a 258 centimetri. Le analogie c ...corriere

Victor Osimhen, Giaccherini impressionato: “Sembrava Cristiano Ronaldo” - Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista per Dazn, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria degli azzurri a Monza, e in particolare la rete di Victor Osimhen. “Si è rivisto il Napol ...sportal