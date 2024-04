Montecarlo | Sinner-Sonego subito fuori in doppio

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile – Era l’occasione giusta per saggiare la terra rossa di. Ma non è andata bene a Jannik, che nelgiocato insieme a Lorenzouscito. Fatale il super tie-break alla coppia azzurra che aveva contribuito alla conquista della storica Davis dello scorso anno a Malaga. Dopo il primo set vinto al tie-break, Sonny e Jannik hannoil ritorno dell’esperta coppia belga, capace lo scorso anno di arrivare in finale al Roland Garros e perfettamente a proprio agio sulla terra rossa.Il secondo parziale si è chiuso sul 7-5 a favore dei nostri avversari, che poi nel super tie-break hannopreso il largo. Encomiabile, il tentativo di rimonta di, ma poi ...

