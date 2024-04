Montecarlo Atp 2024 | quando giocano Berrettini e Sinner | avversari | orari e dove vedere i match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile- Fresco del successo a Marrakech, Matteosi prepara al debutto nel Masters 1000 di. Il torneo del Principato, in programma fino a domenica 14 aprile, è il terzo 1000 della stagione e, in particolare, il primo su terra., Arnaldi subito fuori: vince l’indiano Nagal. Eliminato anche Nardi Domenica 7 aprile, dopo 658 giorni, il tennista romano è tornato ad alzare un trofeo: quello del 250 di Marrakech, battendo in finale il detentore del titolo Roberto Carballes Baena, in due set (7-5 6-2). Il classe 1996, attualmente all'84esimo posto del ranking (un bel balzo in avanti considerando che prima del torneo in Marocco era numero 136), ha avuto accesso al tabellone principale grazie a una delle quattro wild card che sono messe a disposizione dagli ...