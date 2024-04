Monte Echia | domani entrerà in funzione l’ascensore | gestirà ANM

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutidifinalmente riaprirà al pubblico: consentirà di collegare l’area del lungomare da Via Santa Lucia, al belvedere di Pizzofalcone. Damartedì 9 aprile, dalle 7 alle 22, per chi sale, e 22.30 per chi scende, sarà possibile usufruire nuovamente di quest’ascensore. L’accesso è consentito a cittadini e turisti. Stamattina, 8 aprile 2024, c’è stata l’inaugurazione alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità Edoardo Cosenza. Era presente anche il direttore generale Francesco Favo, direttore generale di ANM cheil servizio. Ente, che, per l’occasione ha coniato il biglietto commemorativo dall’inaugurazione di questa mattina. Il biglietto sarà di 1.30 per i turisti, mentre i residenti delle ...