Mondragone | un Comune di dipendenti a metà

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Sulla base dell’articolo 23 del CCNL funzioni locali, gli Enti locali possono – attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione – utilizzare personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo. L’obiettivo è quello di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, di conseguire un’economica gestione delle risorse e anche di attivare collaborazioni tra realtà che hanno esigenze analoghe. La norma contrattuale nasce quindi con le migliori intenzioni. Ma, come si sa, anche le migliori intenzioni quando nella pratica applicazione si tingono di eccesso e d’arbitrio, rischiano di portare guasti e fare danni. È il caso deldiche da un po’ di tempo a questa parte sta facendo un uso disinvolto ed ...