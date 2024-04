Moncler trasforma la stazione di Milano Centrale con “An invitation to dream”

(Di lunedì 8 aprile 2024)ladiin una delle più grandi gallerie aperte al pubblico con una mostra immersiva dal titolo “AnTo”. Fin dalla sua nascita tra le montagne di Monestier-de-Clermont,ha incoraggiato audaci esploratori a raggiungere le vette più alte e a realizzare i propri sogni. Ancora oggi, il sogno rimane la forza trainante della creatività del brand, lungo un viaggio che si spinge continuamente oltre ogni convenzione. “I sogni hanno accompagnato me efin dal primo giorno: non abbiamo mai smesso di sognare, di essere fonte di ispirazione e al tempo stesso di lasciarci ispirare dagli altri”. Remo Ruffini, Presidente e CEO di. Con questo spirito, ...

Salone del Mobile 2024: gli appuntamenti fashion del Fuorisalone da non perdere - Installazioni, eventi, progetti speciali. Al via una nuova settimana del design che, dal 16 al 21 aprile, animerà la città di Milano. Qui una mini-guida per destreggiarsi tra gli appuntamenti più moda ...vanityfair

Moncler trasforma la Stazione Centrale di Milano in una immensa galleria d’arte - Dal 15 al 21 aprile la location accoglierà l’evento immersivo An Invitation to Dream, aperto al pubblico e curato da Jefferson Hack, che vede tra i protagonisti personalità come gli artisti Daniel Ars ...fashionmagazine

Dal 15 aprile la mostra "An invitation to dream", stimolo e ispirazione che trasforma il luogo pubblico in spazio artistico - Moncler trasfroma la stazione di Milano Centrale nella mostra "An invitation to dream", un invito a sognare. Come ispirazione ritratti di creativi ...iconmagazine