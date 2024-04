Mo | Idf | ' attacchi contro posizioni Hezbollah nel sud del Libano'

Media sauditi, tregua per la fine del Ramadan proposta dalla Cia. Il Qatar incoraggiato dai colloqui - Il Dipartimento di Stato americano rende noto che gli Stati Uniti "non sono stati informati su una data" per l'invasione di Rafah da parte di Israele Gli Stati Uniti "non sono stati informati su una d ...msn

Raid di Israele in Libano: "Ucciso un comandante di Hezbollah" - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato l'uccisione di un comandante delle forze di elite al-Radwan di Hezbollah in un attacco aereo nel sud del Libano durante la notte. Si tratta di Ali ...today

Israele si ritira dal sud della Striscia e annuncia: "L'offensiva a Rafah ci sarà". Resta la minaccia iraniana - I rapporti con l'alleato americano restano tesi. Gli Stati Uniti in allarme per quello che può ancora fare Teheran ...huffingtonpost