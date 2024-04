Mo | Fadlun | ' il 7 ottobre l' umanità precipitata nell' abisso'

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Un film per comprendere l'in cui il 7l'". Con queste parole, il presidente della comunità ebraica di Roma Victorha presentato al cinema Farnese di Roma il documentario 'Nova' sul terribile attacco di Hamas. "Quello che è successo è difficile da raccontare - ha aggiunto - Ma chi ha realizzato il film, pur rappresentando i fatti, è riuscito a rispettare la dignità dei giovani che hanno partecipato al festival Supernova". "Il documentario mi ha catturato e annientato - ha detto ancora- per la dimensione surreale di una tragedia purtroppo reale. Quello che si vede è realmente accaduto. L'antisemitismo non è mai finito e serpeggiae nostre società".

La comunità ebraica di Roma: portiamo a casa gli ostaggi - Al Ghetto da qualche giorno lo striscione: “Bring the home now” per la liberazione 130 in mano ad Hamas. Aumentate le misure di sicurezza ...radiocolonna

Inaugurato a Roma il binario della Memoria per ricordare le vittime della Shoah - Persone che vennero prese e portate via il 18 ottobre del 1943 da un binario posizionato nella ... il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, il presidente della Fondazione Museo ...romatoday

Anche a Roma un binario 'per non dimenticare' la Shoah - Degli oltre mille ebrei che il 18 ottobre 1943 partirono dal binario 1 della stazione di Roma Tiburtina per essere deportatati nel campo di sterminio di Birkenau, solo 16 tornarono a casa: 15 uomini e ...ansa