Mo | Fadlun | ‘il 7 ottobre l’umanità precipitata nell’abisso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Un film per comprendere l’abisso in cui il 7”. Con queste parole, il presidente della comunità ebraica di Roma Victorha presentato al cinema Farnese di Roma il documentario ‘Nova’ sul terribile attacco di Hamas. “Quello che è successo è difficile da raccontare – ha aggiunto – Ma chi ha realizzato il film, pur rappresentando i fatti, è riuscito a rispettare la dignità dei giovani che hanno partecipato al festival Supernova”. “Il documentario mi ha catturato e annientato – ha detto ancora– per la dimensione surreale di una tragedia purtroppo reale. Quello che si vede è realmente accaduto. L’antisemitismo non è mai finito e serpeggia nelle nostre società”. L'articolo CalcioWeb.