Missoni si espande e acquista Tricotex

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’ANNUNCIO È ARRIVATO in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario dalla fondazione del gruppo, avvenuta nel 1953:– società fondata da Ottavio e Rosita, attualmente guidata dall’amministratore delegato Livio Proli e partecipata al 41,2% dal Fondo strategico italiano (Fsi) di Maurizio Tamagnini e, per il restante 58,8%, dalla stessa famiglia– ha concluso l’acquisizione strategica del 100% diSrl. L’azienda di Gallarate è uno dei principali produttori italiani di tessuti Raschel di alta qualità, destinati all’industria della moda di lusso. Pregiati e traspiranti questi filati sono ritenuti ideali per svariate applicazioni, tra cui abbigliamento, intimo elegante, capi sportivi e tecnici e persino per la produzione di reti e teli per l’arredamento e il design. La loro realizzazione avviene tramite ...