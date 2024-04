Minacciano donna ferma in auto | scatta divieto di dimora a Napoli

(Di lunedì 8 aprile 2024)unanella sua: pretendevano denaro per il lavaggio del parabrezza non richiestounain. Nella mattinata del 2 e 3 aprile 2024, gli agenti del Commissariato “San Ferdinando” ha notificato a due persone: A.R.A. di anni 22 e I.R.F. di anni 24, entrambi senza fissa, un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale deldinel comune di. I due sono gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata. A darne notizia una comunicazione della Questura disu delega della Procura della Repubblica. In particolare, i due uomini, soliti stazionare quotidianamente in ...

