Milano | Valerio Staffelli di Striscia insegue due ladre nel centro di Milano e le fa arrestare

(Di lunedì 8 aprile 2024)sempre meno sicura, con furti e rapine in pieno giorno anche nei quartieri centrali e alla moda della città. Due giovaniromene, con vari precedenti, una incinta e l'altra con un bimbo di otto mesi in braccio, sono state arrestate dalla polizia nel capoluogo lombardo, dopo aver rubato u

Due giovani donne, con vari precedenti penali, sono state arrestate dalla polizia a Milano dopo aver rubato l’iPhone a una ragazza. Le due, una incinta e l’altra con un bimbo di 8 mesi in braccio , ... (open.online)

Valerio Staffelli testimone di un furto, due ladre inseguite con la troupe di Striscia e arrestate - Testimone della scena Valerio Staffelli, che si è messo all'inseguimento insieme alla proprietaria del cellulare, una 17enne. L'inviato di Striscia la Notizia, si trovava nella zona con la sua troupe ...fanpage

Milano vuole più statue dedicate alle donne distintesi per il ruolo nello sviluppo della società ‘ma non che allattano, maternità tema divisibile’ - Un ordine del giorno che impegna il sindaco e la Giunta a collocare nei nove municipi di Milano delle statue dedicate a donne che hanno svolto un ruolo importante per lo sviluppo della società. Ad ill ...msn

Milano, Valerio Staffelli insegue due ladre e le fa arrestare: avevano rubato un cellulare a una 17enne - commenta Due giovani ladre romene, con vari precedenti, una incinta e l'altra con un bimbo di 8 mesi in braccio, sono state arrestate dalla polizia a Milano , dopo aver rubato un iPhone a una ragazza.virgilio