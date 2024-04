Milano Gelato Week | dal cioccolato alla rosa e lampone fino al pistacchio salato | guida ai gusti limited edition

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024)– Mancano ormai pochissimo all’avvio della, il grande evento dedicato alartigianale organizzato dpiattaforma Con-, che andrà in scena tra mercoledì 10 e domenica 14 aprile e che permetterà di scoprire la città con un cono o una coppetta in mano. Cinque giorni dedicati alartigianale di alta qualità con 50 gelaterie coinvolte da “testare” attraverso i percorsi disegnati su 5(stracciatella,, nocciola,e frutta) e irealizzati ad hoc. Come funziona Lasi articola in percorsi attraverso ...