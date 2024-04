Milan vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. Il derby italico mette di fronte per la prima volta in campo continentale rossoneri e giallorossi che promettono battaglia per raggiungere la semifinale.Vssi giocherà giovedì 11 aprile 2024 alle ore 21 presso lo stadio MeazzaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri si presentano a questo appuntamento in gran forma per quanto stanno facendo in campionato,sono saldamente al secondo posto e reduci da cinque vittorie consecutive. Un buon viatico per ripetersi anche in Europa League, nella quale hanno fatto bene fin quì eliminado ai sedicesimi il Rennes, vittoria per 4-2 all’andata e sconfitta per 3-2 al ritorno, e lo Slavia Praga agli ottavi, con vittoria per 4-2 all’andata e 3-1 al ritorno. ...