Milan | Virgil Van Dijk esalta Olivier Giroud | pensavo di fermarlo e invece…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 aprile 2024)Van, nel suo intervento in un podcast, ha parlato dei grandi bomber che ha affrontato,ndoA fine stagionelascerà il. Il suo futuro è in MLS, dove con ogni probabilità giocherà con la maglia del Los Angeles Fc. Ma il francese ha ancora voglia di chiudere in bellezza, magari conquistando l’Europa League. Il centravanti rossonero anche quest’anno si sta confermando un grande attaccante, con i suoi 15 gol e 9 assist stagionali. La sua carriera parla per lui e infatti anche i suoi avversari lo rispettano. E’ ad esempio il caso diVan, che è intervenuto nel podcast “The Rest is Football”, condotto da Micah Richards e Gary Lineker. Il ...