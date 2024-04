Milan | senti Costacurta | “Chukwueze e Pulisic | vi dico cosa penso”

Milan, esposto al TAR contro il nuovo stadio a San Donato - Nuove proteste contro la realizzazione dello stadio del Milan a San Donato, nell`hinterland Milanese: i cittadini presentano un esposto al TAR. Tredici cittadini di.calciomercato

Milan, esposto al TAR contro il nuovo stadio a San Donato Milanese - Il ricorso, sostenuto dal Comitato “No Stadio a San Donato Milanese”, chiede l’annullamento di due atti relativi al progetto per il nuovo impianto.calcioefinanza

Milan-Lecce, Var: “Krstovic da giallo. Ma come rosso Dato rosso Va bene dai, ci mancherebbe” - Durante la revisione in sala VAR si sente: "Secondo me non c'è violenza. Dà il rosso, come rosso Ha fatto rosso. Va bene dai, confermiamo" ...fcinter1908