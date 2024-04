(Di lunedì 8 aprile 2024) Un successo a testa per lanciarsi in campionato, ma soprattutto per prepararsi al meglio allo scontro diretto.si affrontano giovedì...

PALINSESTI 14-20 APRILE 2024 RAI1 D: Makari (2/4) R L: Il Clandestino 1°Tv M: The MIRACLE CLUB 1°Tv M: Forte e Chiara G: Europa League: ROMA-MILAN V: The Voice Generations fine S: I Migliori Anni ... (bubinoblog)

Arrigo Sacchi , ex tecnico rossonero, ha parla to del Milan di Stefano Pioli e della Roma di Daniele De Rossi : in Europa League sarà derby (pianetamilan)

Volata Champions, scatto Juventus: Bologna e Roma in pole position - A partire dal derby contro il Torino, targato 13 aprile, ai due big match consecutivi contro Milan e Roma. Se la Juventus dovrebbe uscire inerme da questi due importanti scontri chiuderebbe la ...footballnews24

Milan-Roma, chi gioca in difesa: Pioli con il dubbio Thiaw, scelte obbligate per De Rossi - Un successo a testa per lanciarsi in campionato, ma soprattutto per prepararsi al meglio allo scontro diretto. Milan e Roma si affrontano giovedì 11 aprile a San.calciomercato

Rom e Paulo non segnano più come prima. Però la Coppa passa (anche) dai loro gol - Uno ha segnato solo 4 gol in questo primo scorcio del 2024, l’altro è a secco ormai da un mese, con l’ultima sua rete datata 7 marzo (al Brighton). Insomma, per Romelu Lukaku e Paulo Dybala non è cert ...gazzetta