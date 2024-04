Milan | raffica di vittorie da marzo E adesso assalto all’Europa League

(Di lunedì 8 aprile 2024) Settima vittoria di fila fra campionato e coppa, una cavalcata inarrestabile nel lungo rettilineo finale della stagione. Ilnon si ferma più, continua a vincere, convincere e macinare punti preziosissimi: se il secondo posto sembra essere “blindato“, è anche grazie allo scoppietante avvio di primavera, considerato che da inizioquella rossonera è l’unica squadra a punteggio pieno in serie A, ovvero quindici punti in cinque partite. Se poi lì davanti funziona tutto alla perfezione, allora Stefano Pioli può solo essere felice. Pulisic-Giroud-Leao, il “tridente d’oro“ ha colpito pesantemente contro il Lecce. L’americano va bene ovunque lo si metta, il francese si èsbloccato dopo un mese e Rafa continua a fare la differenza con micidiali strappi. L’allenatore si gode i suoi attaccanti “titolarissimi“ (ben sapendo di poter contare anche ...

