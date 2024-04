Milan | curioso allenamento verso la Roma | ecco di cosa si tratta

(Di lunedì 8 aprile 2024), di seguito, il report dell'odierno del, che ha lavorato per la prima voltala sfida di Europa League con la

La Lega Serie A ha ufficializzato la data e l'orario per il derby fra Milan e Inter. Il match si giocherà lunedì 22 aprile (pianetamilan)

I rossoneri , che sarebbero dovuti partire in aereo in vista di Fiorentina-Milan , sono ancora fermi a Malpensa . ecco il curioso motivo ... (pianetamilan)

Indagine Demos sulle squadre più tifate: la Juve si prende il 32%, ex-aequo tra Inter e Milan - Il calcio rimane lo sport più seguito in Italia, ma grazie anche alle eccellenti prestazioni di Jannik Sinner e in generale del blocco italiano, avanza a grandi passi il tennis, che si ...fcinternews

Il curioso caso di Vanja Vlahovic: senza di lui la Primavera segna lo stesso e vince quasi sempre - La Primavera sembra aver tratto giovamento della promozione di Vanja Vlahovic in Under 23. E la Seconda Squadra 18 gol del superbomber in 19 partite, ma settimo posto a quota 31. Era la giornata, la ...calcioatalanta

Cafu: «La mia storia con la Roma, il sombrero a Nedved e quel rigore negato contro il Milan» - Quando giocava, difficilmente il Pendolino faceva fermate. Oggi, a 53 anni, Marcos Cafu ha fatto sosta a Mosca. Tappa temporanea, per premiare uno degli sportivi russi dell'anno.ilmessaggero