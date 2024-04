Michelle maleducata | non come in video | da chi arriva il duro attacco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gabriele Parpiglia controHunziker. Sono loro i due protagonisti dell'ultimo gossip che sta rimbalzando in rete con insistenza. Il rapporto tra la conduttrice svizzera e il giornalista sembra più che teso. Non si tratta di semplice incompatibilità ma di "odio, che è diverso", ha confessato lui per poi spiegare: "Ma non da parte mia. Ma per il semplice motivo che ci sono delle cose che non si possono superare". Dichiarazioni, queste, concesse durante l'intervento a Casa Sd. La showgirl, ha raccontato, non èsembra ed è diversa dasi mostra in tv e sui social network. Una specie di "Dottor Jekyll e Mr Hyde" con il caschetto biondo: così l'ha definita Parpiglia. Lache tutti conosciamo, sorridente e sempre positiva, non corrisponderebbe alla vera. Secondo il ...