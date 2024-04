Michele Savoia | da Ferrari alla sfida de Il clandestino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Da questa sera in prima visione su Raiuno arriva “Il” - Un investigatore a Milano, serie tv crime comedy in sei serate da 100'. dirette da Rolando Ravello, e prodotta da Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film. E' un noir metropolitano, che racconta una storia importante, in grado di mettere in rilievo i fatti essenziali dell'opera nel suo complesso, senza dimenticare l'epilogo drammatico della vicenda, dove Edoardo Leo, nei panni di Travaglia, ne diviene il giustiziere morale. Ma partiamo dall'inizio: dopo l'esplosione che è costata la perdita della vitacompagna di Travaglia, e l'uso delle gambe al collega Bonetti, l'ex ispettore capo dell'antiterrorismo si trasferisce a Milano dove lavora in una discoteca come buttafuori. Sa che può contare sull'amicizia del vicequestore Maganza (Fausto Maria Sciarappa), e sul ...