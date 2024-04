Michele Bravi a FqMagazine | “Il mio è un album poeta e pornostar Al mio fidanzato che sbaglia i congiuntivi dedico una canzone La Bruni? Generosa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sono passati tre anni da “La geografia del buio” e in questi tre anni sono successe tante cose nella vita di. L’incursione nel cinema, la prosa e la musica assieme a teatro, la partecipazione come giudice ad “Amici di Maria De Filippi” e un nuovo amore. In mezzo a tutto questo ci sono state tante letture, l’indagine sulla parola e sul conscio e l’inconscio. “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” è il nuovo, in uscita venerdì. Il nuovo progetto discografico è stato scritto e prodotto dallo stessoin viaggio per l’Europa tra Parigi, Londra, Amsterdam e Milano ed è diviso in tre capitoli musicali. “Lo sguardo” (viaggio nel tempo, mi sono innamorato di te, leggi dell’universo, per me sei importante) è cosa vorremmo vedere con gli altri. “L’immagine” (odio, mal d’amore, umorismo italiano, ...