Mezzane | precipitano in una scarpata con il quad | grave una 42enne rimasta intrappolata Il video del recupero

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Verona), 8 aprile 2024 – Perdono il controllo delin unaper oltre 10 metri. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulle colline dell'Est Veronese, in località Pian di Castagné, nel comune di, a una coppia che stava facendo un giro di svago sul mezzo a quattro ruote. Delle due persone a bordo del veicolo, un 46enne di Verona e unadi Caldiero, la donna ènel dirupo ed è stata feritamente. Sono ancora in corso gli accertamenti sui motivi dell’incidente. I soccorsi Laè stata è stata soccorsa in gravi condizioni dal Soccorso alpino del Veneto insieme ai vigili del fuoco. Un soccorritore si è calato lungo la...

Quad finisce in una scarpata nell’Est veronese: 2 feriti - Ieri 7 aprile, nell’Est veronese, una coppia ha perso il controllo del proprio quad precipitando in una scarpata di circa 10 metri.veronaoggi

precipitano in un dirupo con il quad, grave una donna di 42 anni - Mezzane - Alle 15.20 di oggi, 7 aprile 2024, il Soccorso alpino di Verona è stato chiamato per due persone precipitate con il quad in un Vaio in località Castagnè, ...ilgazzettino