Metro di Roma | aggressione di un gruppo di rom a due borseggiatrici | il violento pestaggio davanti ai passeggeri - VIDEO

E’ stata Picchiata in metro da chi la sfruttava perchè non aveva rubato abbastanza . Un pestaggio nonostante fosse incinta all’ottavo mese: la donna ha partorito d’urgenza. La donna aveva riferito di ... (gazzettadelsud)

Trasporti, l'11 aprile stop per bus, tram e Metro: la protesta è by night - Giovedì 11 aprile si prospetta una nuova giornata di passione per i pendolari: previsto lo stop dei trasporti dalle 20 alle 24 ...affaritaliani

Gratis ai musei, con la Mic Card, i diciottenni residenti Roma - Tutti i giovani di Roma che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2024 potranno entrare gratuitamente per un anno nel sistema museale di Roma Capitale.rainews

Dal mare al Colosseo: il gran finale del Giro d’Italia torna a Roma - Roma – Dall’Eur fino al mare, attraversando la pineta, poi di nuovo in Centro per sfilare 8 volte sul circuito finale accanto a Colosseo, Circo Massimo, piazza Navona, piazza del Popolo e Isola Tiberi ...dire