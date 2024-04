Meteo lunedì | tempo stabile e soleggiato con qualche velatura locale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Previsioni Italia La situazione. Secondo le previsioni, l'area di alta pressione di matrice africana consolida la sua posizione sul Mediterraneo centrale e raggiunge i valori massimi di geopotenziale sull'Italia con un picco più o meno tra la Sardegna e la Sicilia. La giornata odierna sarà dunque caratterizzata da stabilità assoluta con temperature in ulteriore aumento, sia al suolo che in quota. Nei bassi strati il riscaldamento dell'aria sarà influenzato dai forti tassi di umidità dell'aria e dalle brezze che limiteranno le anomalie sui litorali e l'entroterra costiero mentre sulle pianure interne, in collina e in montagna via libera per temperature elevate che alla quota di 1000m potrebbero raggiungere anche i 23/24°C come se fosse pieno luglio..