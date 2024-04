Meteo in Veneto e Fvg | le previsioni del tempo Perturbazione in arrivo | piogge | nebbie e torna anche la Bora

Il Meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali in Veneto e Friuli Venezia Giulia sono all'insegna di pioggia , grigio e freddo . L'unico dato positivo è la neve ... (ilgazzettino)

Meteo - Ultima giornata di caldo anomalo, da martedì piogge e temporali su parte d'Italia con calo termico - Piccolo minimo ciclonico evolverà poco a ovest della Penisola.3bmeteo

Tempesta Pierrick, in arrivo gli effetti: ondata di freddo e temporali. Dove e quando, le previsioni Meteo - Gli effetti della tempesta Pierrick stanno per arrivare in Italia. Mentre in Francia è già scattata l'allerta Meteo per vento a 130 km/h e temporali. Maltempo, ...ilmessaggero

Meteo: Grandine e forti Temporali in arrivo da Martedì, poi ancora novità per i Prossimi Giorni - Quella appena iniziata sarà una settimana caratterizzata dai classici alti e bassi tipici della Primavera. Dopo qualche giorno quasi totalmente dominato dall'alta pressione, da Martedì è atteso l'arri ...ilmeteo