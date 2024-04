Messi dà un consiglio inaspettato alla ragazzina sfuggita alla sua guardia del corpo | “Scappa!”

Avvocati di libero foro Messi ko - I ricorsi in appello, le costituzioni in giudizio, le controdeduzioni e i ricorsi per Cassazione proposti dall'Agenzia delle entrate riscossione per il tramite di un avvocato di libero foro, ...italiaoggi

L’Amtab e i conti Messi a rischio: «Spesa del personale eccessiva» - Continua incessante l’attività del commissario giudiziale e dei tre “007” arrivati a Bari, dopo il terremoto dell’inchiesta “Codice interno” che, il ...quotidianodipuglia