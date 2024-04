Mercato San Severino | il 15 Aprile evento per Don Peppe Diana

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 8 aprile 2024) ASan, alla frazione Costa presso la Parrocchia SS Annunziata, lunedì 15prossimo alle ore 19,30, si parlerà di un Martire della Chiesa, Don, attraverso il libro delgiornalista/scrittore Raffaele Sardo. L’è organizzato dalla Pro LocoSane si inserisce in un percorso itinerante sulterritorio comunale, “Vivere i luoghi” tra Arte – Cultura – Tradizioni, parte con una serie di iniziative dallaFrazione di Costa attraverso un libro che racconta l’esempio di un Uomo che si è sacrificato per dire no almalaffare e di un altro Uomo, ospite della serata, Augusto di Meo, menzionato nel libro di Raffaele Sardo,Testimone dell’omicidio dell’Amico Peppino, che non si è tirato indietro. Un grande momento ...