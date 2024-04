Mercato | aggredisce la figlia La Polizia di Stato arresta un 41enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)la, Ladil’uomo per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vicaria, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zonaper la segnalazione di una persona molesta. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da due donne una delle quali ha raccontato che poco prima il padre l’aveva minacciata e tentato di aggredirla; l’altra invece, ex compagna, ha riferito agli operatori che, già in precedenti occasioni, l’uomo aveva avuto comportamenti minacciosi e violenti anche nei suoi confronti. Poco ...